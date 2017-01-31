Найбільшим оператором державних лотерей України є “М.С.Л.” - реєстр Мінфіну
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Оператор державних лотерей “М.С.Л.” має найбільшу кількість лотерей, повідомляє УНН з посиланням на оновлений реєстр Мінфіну.
Так, станом на 20 січня 2017 року в Україні зареєстровано 164 лотереї. Із них 116 належать державному оператору лотерей “М.С.Л.”, 34 – “Патріот” та 14 – “УНЛ”.
Економічні санкції, введені проти двох з трьох наявних операторів лотерей, не завадили “М.С.Л.” та “Патріот” розвивати лотерейний ринок. Зокрема, у 2017 році ці два оператори планують розпочати проведення ще шести нових лотерей.
Як раніше повідомлялось, оператор державних лотерей “Патріот” заявляв про необґрунтованість внесення його до списку санкцій, оскільки компанією володіють приватні інвестори з ЄС.
Оператор державних лотерей” М.С.Л.” також оприлюднив власників компанії, засвідчивши відсутність підстав для застосування санкцій проти них. Згідно з наданою “М.С.Л.” інформацією, мажоритарним акціонером їх компанії є європейський бізнесмен Маркос Шиапаніс.
В “М.С.Л.” називають економічні санкції інструментом для боротьби з конкурентами. На їх переконання, саме завдяки санкціям ринок вандальним способом “розчистили” для своїх.
Вже другий рік поспіль “М.С.Л.” намагається скасувати рішення про ведення санкцій через суд. Рішення вже оскаржується у Вищому адміністративному суді.
Як пояснили представники “М.С.Л.”, економічні санкції жодним чином не впливають на процес організації та проведення лотерей. Єдине, на що вони впливають, це на сплату податків з боку санкційних підприємств. Тобто фактично, мова йде про те, що державні органи власноруч заблокували сплату податків до Державного бюджету України.
Аби зрозуміти потенціал лотерей у фінансуванні Державного бюджету, варто звернутися до данних офіційної статистики, яка свідчить про те, що у 2013-2014 роках операторами лотерей було сплачено до Державного бюджету України близько 320 млн грн. При чому, близько 300 млн грн сплачували саме ті оператори, що нині знаходяться під санкціями. Більш того, “М.С.Л.” був визнан найбільшим платником військового збору.