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Крупнейшим оператором государственных лотерей Украины является "М.С.Л." - реестр Минфина

Крупнейшим оператором государственных лотерей Украины является "М.С.Л." - реестр Минфина

Киев • УНН

 • 9971 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Оператор государственных лотерей "М.С.Л." имеет наибольшее количество лотерей, сообщает УНН со ссылкой на обновленный реестр Минфина .

Так, по состоянию на 20 января 2017 года в Украине зарегистрировано 164 лотереи. Из них 116 принадлежат государственному оператору лотерей "М.С.Л.", 34 - "Патриот" и 14 - "УНЛ".

Экономические санкции, введенные против двух из трех имеющихся операторов лотерей, не помешали "М.С.Л." и "Патриот" развивать лотерейный рынок. В частности, в 2017 году эти два оператора планируют начать проведение еще шести новых лотерей.

Как ранее сообщалось, оператор государственных лотерей "Патриот" заявлял о необоснованности внесения его в список санкций, поскольку компанией владеют частные инвесторы с ЕС.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." также обнародовал владельцев компании, подтвердив отсутствие оснований для применения санкций против них. Согласно с предоставленной "М.С.Л." информацией, мажоритарным акционером их компании является европейский бизнесмен Маркос Шиапанис.

В «М.С.Л.» называют экономические санкции инструментом для борьбы с конкурентами. По их убеждению, именно благодаря санкциям рынок вандальным способом "расчистили" для своих.

Уже второй год подряд "М.С.Л." пытается отменить решение о ведении санкций через суд. Решение уже оспаривается в Высшем административном суде.

Как пояснили представители "М.С.Л.", экономические санкции никак не влияют на процесс организации и проведения лотерей. Единственное, на что они влияют, это на уплату налогов со стороны санкционных предприятий. То есть фактически речь идет о том, что государственные органы самостоятельно заблокировали уплату налогов в Государственный бюджет Украины.

Чтобы понять потенциал лотерей в финансировании государственного бюджета, следует обратиться к данным официальной статистики, которая свидетельствует о том, что в 2013-2014 годах операторами лотерей было уплачено в Государственный бюджет Украины около 320 млн грн. Причем, около 300 млн грн платили именно те операторы, которые сейчас находятся под санкциями. Более того, "М.С.Л." был признан самым крупным плательщиком военного сбора.

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