Найбільшим імпортером українського томатного соку виявилась Білорусь
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Минулого року Україна експортувала до білорусі майже половину призначених на продаж за кордон обсягів томатного соку, передає УНН з посиланням на Мінагрополітики.
“За підсумками 2017 року Україна поставила на зовнішні ринки 6,3 тисячі тонн томатного соку на 2,48 млн доларів, що на 24% більше, ніж у 2016 році. Майже половину цієї товарної позиції було експортовано до Білорусі (3,15 тис. тонн на 1,1 млн доларів), ще 835 тонн на 315 тисяч доларів було експортовано до Молдови”, — йдеться у повідомленні.
Також, серед найбільших покупців українського томатного соку у 2017 році були:
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- США — 420 тонн на 164 тис. доларів;
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- Iзраїль — 284 тонн на 104 тис. доларів;
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- Литва — 247 тонн на 102,5 тис. доларів;
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- Азербайджан — 222 тонн на 78 тис. доларів;
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- Латвiя — 222 тонн на 90 тис. доларів;
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- Грузiя — 208 тонн на 114 тис. доларів;
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- Нiмеччина — 152 тонн на 68 тис. доларів.
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При цьому, торік Україна імпортувала 113,5 тонн томатного соку на 81 тисячу доларів.
Нагадаємо, Білорусь також є лідером за імпортом української картоплі. Найбільшими покупцями української картоплі у 2017 року були Білорусь (10,5 тис. тонн на 2,6 млн доларів), Молдова (4 тис. тонн на 0,5 млн доларів) та Азербайджан (2,5 тис. тонн на 242 тис. доларів).