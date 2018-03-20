Крупнейшим импортером украинского томатного сока оказалась Беларусь
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В прошлом году Украина экспортировала в Беларусь почти половину предназначенных для продажи за границу объемов томатного сока, передает УНН со ссылкой на Минагрополитики.
“По итогам 2017 года Украина поставила на внешние рынки 6,3 тысячи тонн томатного сока на 2,48 млн долларов, что на 24% больше, чем в 2016 году. Почти половину этой товарной позиции было экспортировано в Беларусь (3,15 тыс. тонн на 1,1 млн долларов), еще 835 тонн на 315 тысяч долларов было экспортировано в Молдову”, - говорится в сообщении.
Также, среди крупнейших покупателей украинского томатного сока в 2017 году:
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- США — 420 тонн на 164 тыс. долларов;
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- Израиль — 284 тонн на 104 тыс. долларов;
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- Литва — 247 тонн на 102,5 тыс. долларов;
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- Азербайджан — 222 тонн на 78 тыс. долларов;
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- Латвия — 222 тонн на 90 тыс. долларов;
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- Грузия — 208 тонн на 114 тыс. долларов;
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- Германия — 152 тонн на 68 тыс. долларов.
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При этом, в прошлом году Украина импортировала 113,5 тонн томатного сока на 81 тысячу долларов.
Напомним, Беларусь также является лидером по импорту украинского картофеля . Крупнейшими покупателями украинского картофеля в 2017 года являлись Беларусь (10,5 тыс. тонн на 2,6 млн долларов), Молдова (4 тыс. тонн на 0,5 млн долларов) и Азербайджан (2,5 тыс. тонн на 242 тыс. долларов).