Найбільше замахів на життя Порошенка попередили в Луганській та Донецькій області

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Найбільшу небезпеку життю та здоров' ю Президента України , який згідно Конституції України є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, становили візити на територію окупованих Донецької та Луганської областей. Про це повідомив керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей у інтерв'ю в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"Якщо протягом 2014-2016 років основне навантаження для забезпечення безпеки припадало на місце роботи і проживання Президента України, маршрути його пересування та знаходження в громадських місцях. То у 2017-2018 роках акценти змістилися – основна небезпека зосереджена в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Президент там буває дуже часто як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України", - повідомляє Гелетей.

За його словами розголошувати імена підозрюваних не дозволяє таємниця слідства, але низка справ мають судову перспективу. Він додає, що ситуації запобігання злочинам проти життя та здоров'я президента також є сигналом безпеки для іноземних лідерів, які відвідують Україну та окуповані території.

"Для нас питання безпеки – це не питання затримання людини. Адже затримання, коли вже відбувається вибух або постріл – це брак у роботі держохорони. Ми працюємо на випередження. Головне – унеможливити замахи на життя та здоров'я президента України", - підсумував Гелетей.

Нагадаємо, минулого року Управління державної охорони запобігло 11 замахам на Президента України.

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