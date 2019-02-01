Больше всего покушений на жизнь Порошенко предупредили в Луганской и Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Наибольшую опасность жизни и здоровью Президента Украины, согласно Конституции Украины, который является Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, составляли визиты на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей в интервью в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Если в течение 2014-2016 годов основную нагрузку по обеспечению безопасности приходилось на место работы и жительства Президента Украины, маршруты его передвижения и нахождения в общественных местах. Так в 2017-2018 годах акценты сместились - основная опасность сосредоточена в зоне проведения операции объединенных сил. Президент там бывает очень часто как Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины", - сообщает Гелетей.
По его словам разглашать имена подозреваемых не позволяет тайна следствия, но ряд дел имеют судебную перспективу. Он добавляет, что ситуации предотвращения преступлений против жизни и здоровья президента также является сигналом безопасности для иностранных лидеров, которые посещают Украину и оккупированные территории.
"Для нас вопрос безопасности - это не задержание человека. Ведь задержания, когда происходит взрыв или выстрел - это брак в работе госохраны. Мы работаем на опережение. Главное - исключить покушения на жизнь и здоровье президента Украины", - подытожил Гелетей.
В прошлом году Управление государственной охраны предотвратило 11 покушений на Президента Украины.