Найбільше випадків умисної реалізації фальсифікату зареєстрували на Харківщині

“Звітністю не передбачено виокремлення даних про факти фальсифікації продуктів харчування, водночас надсилаємо відомості про кількість зареєстрованих упродовж 2016 року та січня-лютого поточного року кримінальних правопорушень, передбачених статтею 227 Кримінального Кодексу України (умисне введення в обіг ринку України небезпечної продукції) та результати розслідування в цілому по Україні та в регіонах”, — йдеться у відповіді на запит.

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Так, всього в Україні у 2016 році зареєстровано 103 факти умисного виведення на український ринок небезпечної продукції. Зокрема, найбільше випадків зареєстровано у Харківській області — 30, у Дніпропетровській 23, у Одеській — 15. На сьогоднішній день із 103 справ 61 справа закрита.

За січень-лютий 2017 року в Україні зареєстровано 14 фактів умисного виведення на український ринок небезпечної продукції. Зокрема найбільше випадків сталося у Одеській області — 4 та 3 випадки у Дніпропетровській, додали у ГПУ.

Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, ринок харчових продуктів потерпає від безконтрольності та фальсифікату.