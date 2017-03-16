Найбільше випадків умисної реалізації фальсифікату зареєстрували на Харківщині

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Правоохоронні органи минулого року зареєстрували 103 випадки умисного виведення на український ринок небезпечної продукції. Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит у Генеральній прокуратурі України.

“Звітністю не передбачено виокремлення даних про факти фальсифікації продуктів харчування, водночас надсилаємо відомості про кількість зареєстрованих упродовж 2016 року та січня-лютого поточного року кримінальних правопорушень, передбачених статтею 227 Кримінального Кодексу України (умисне введення в обіг ринку України небезпечної продукції) та результати розслідування в цілому по Україні та в регіонах”, — йдеться у відповіді на запит.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Проконтролювати нелегального виробника споживчих товарів — неможливо

Так, всього в Україні у 2016 році зареєстровано 103 факти умисного виведення на український ринок небезпечної продукції. Зокрема, найбільше випадків зареєстровано у Харківській області — 30, у Дніпропетровській 23, у Одеській — 15. На сьогоднішній день із 103 справ 61 справа закрита.

За січень-лютий 2017 року в Україні зареєстровано 14 фактів умисного виведення на український ринок небезпечної продукції. Зокрема найбільше випадків сталося у Одеській області — 4 та 3 випадки у Дніпропетровській, додали у ГПУ.

Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, ринок харчових продуктів потерпає від безконтрольності та фальсифікату.

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