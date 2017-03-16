Больше всего случаев умышленной реализации фальсификата зарегистрировали в Харьковской области

"Отчетностью не предусмотрено выделение данных о фактах фальсификации продуктов питания, в то же время посылаем сведения о количестве зарегистрированных в течение 2016 года и января-февраля текущего года уголовных преступлений, предусмотренных статьей 227 Уголовного Кодекса Украины (умышленное введение в оборот рынка Украины опасной продукции) и результаты расследования в целом по Украине и в регионах ", - говорится в ответе на запрос.

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Так, всего в Украине в 2016 году зарегистрировано 103 факта умышленного вывода на украинский рынок опасной продукции. В частности, больше всего случаев зарегистрировано в Харьковской области - 30, в Днепропетровской 23, в Одесской - 15. На сегодняшний день из 103 дел 61 дело закрыто.

За январь-февраль 2017 года в Украине зарегистрировано 14 фактов умышленного вывода на украинский рынок опасной продукции. В частности больше всего случаев произошло в Одесской области - 4 и 3 случая в Днепропетровской, добавили в ГПУ.

Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, рынок пищевых продуктов страдает от бесконтрольности и фальсификата .