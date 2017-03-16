Больше всего случаев умышленной реализации фальсификата зарегистрировали в Харьковской области

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 17910 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 66243 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111684 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127030 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135760 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128086 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119747 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106754 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107693 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103967 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Больше всего случаев умышленной реализации фальсификата зарегистрировали в Харьковской области

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Правоохранительные органы в прошлом году зарегистрировали 103 случая умышленного вывода на украинский рынок опасной продукции. Об этом УНН сообщили в ответ на информационный запрос в Генеральной прокуратуре Украины.

"Отчетностью не предусмотрено выделение данных о фактах фальсификации продуктов питания, в то же время посылаем сведения о количестве зарегистрированных в течение 2016 года и января-февраля текущего года уголовных преступлений, предусмотренных статьей 227 Уголовного Кодекса Украины (умышленное введение в оборот рынка Украины опасной продукции) и результаты расследования в целом по Украине и в регионах ", - говорится в ответе на запрос.

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Так, всего в Украине в 2016 году зарегистрировано 103 факта умышленного вывода на украинский рынок опасной продукции. В частности, больше всего случаев зарегистрировано в Харьковской области - 30, в Днепропетровской 23, в Одесской - 15. На сегодняшний день из 103 дел 61 дело закрыто.

За январь-февраль 2017 года в Украине зарегистрировано 14 фактов умышленного вывода на украинский рынок опасной продукции. В частности больше всего случаев произошло в Одесской области - 4 и 3 случая в Днепропетровской, добавили в ГПУ.

Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, рынок пищевых продуктов страдает от бесконтрольности и фальсификата .

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