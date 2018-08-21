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Найбільше персиків за півроку Україна продала Болгарії та Греції

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Найбільше персиків та нектаринів за січень-червень 2018 року Україна продала Болгарії та Греції, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики.

Найбільше персиків за півроку Україна продала Болгарії та Греції

Зокрема, за даними Держстату за півроку Україна продала 103,1 кг персиків та нектаринів на 0,3 тис. доларів.

Найкрупнішим імпортером стала Європа, яка купила 89,5 кг фруктів за 0,2 тис. доларів. Болгарія купила 45 кг персиків та нектаринів за 0,1 тис. доларів, а Греція — 40 кг за 0,1 тис. доларів, ще 4,5 кг за 0,1 тис. доларів купила Велика Британія.

При цьому, Україна імпортувала 7 355 594,1 кг персиків та нектарин на 6 млн 952,8 тис. доларів. Найбільше з Європи, зокрема з Греції.

Нагадаємо, за шість місяців 2018 року Україна експортувала до ЄС 62 673 тонн овочів на 24 млн 293 тисяч доларів.

Найбільше за обсягом Україна продала до ЄС сушених овочів, очищених, лущених або неочищених від насіннєвої оболонки, подрібнених або не подрібнених — 52 870 тонн на 14 млн 558 тисяч доларів.

Українські Національні Новини

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