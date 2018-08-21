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Больше всего персиков за полгода Украина продала Болгарии и Греции

Киев • УНН

 • 12017 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Больше всего персиков и нектаринов за январь-июнь 2018 года Украина продала Болгарии и Греции, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Больше всего персиков за полгода Украина продала Болгарии и Греции

В частности, по данным Госстата за полгода Украина продала 103,1 кг персиков и нектаринов на 0,3 тыс. долларов.

Самым крупным импортером стала Европа, которая купила 89,5 кг фруктов за 0,2 тыс. долларов. Болгария купила 45 кг персиков и нектаринов за 0,1 тыс. долларов, а Греция — 40 кг 0,1 тыс. долларов, еще 4,5 кг 0,1 тыс. долларов купила Великобритания.

При этом, Украина импортировала 7 355 594,1 кг персиков и нектарин на 6 млн 952,8 тыс. долларов. Больше всего из Европы, в частности из Греции.

Напомним, за шесть месяцев 2018 года Украина экспортировала в ЕС 62 673 тонн овощей на 24 млн 293 тысяч долларов.

Больше всего по объему Украина продала в ЕС сушеных овощей, очищенных, лущенных или неочищенных от семенной оболочки, измельченных либо не измельченных — 52 870 тонн на 14 558 тысяч долларов.

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