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Найбільше електрокарів купують харків’яни та жителі столиці

Найбільше електрокарів купують харків’яни та жителі столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Минулого року в Україні електрокари найчастіше купували в Харкові, Києві, трохи менше - в Одесі та Дніпрі, передає УНН з посиланням на дані імпортера "АвтоЕнтерпрайз".

“Незважаючи на сезонні коливання, все ж помітна позитивна динаміка зростання продажів. Найбільші показники по екологічному транспорту спостерігаються в великих містах з розвиненою інфраструктурою зарядних станцій. Це Харків, Київ, Дніпро і Одеса”, — йдеться у повідомленні.

Так, у Харкові протягом 2016 року придбали більше 120 авто, у Києві — більше 100, в Одесі — більше 30 електрокарів.

Також у компанії додали, що електроавто українці купували навіть у тих населених пунктах, де немає представництв імпортерів.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні є близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів.

Як повідомляв УНН, за словами генерального директора АЗК WOG Сергія Корецького, у 2017 році до 300 автозаправних комплексів WOG планується обладнати зарядками для електрокарів.

У середньому вартість однієї установки потужністю 10 кВт (один порт) становить 1000 дол.

Українські Національні Новини

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