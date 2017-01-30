Найбільше електрокарів купують харків’яни та жителі столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Минулого року в Україні електрокари найчастіше купували в Харкові, Києві, трохи менше - в Одесі та Дніпрі, передає УНН з посиланням на дані імпортера "АвтоЕнтерпрайз".
“Незважаючи на сезонні коливання, все ж помітна позитивна динаміка зростання продажів. Найбільші показники по екологічному транспорту спостерігаються в великих містах з розвиненою інфраструктурою зарядних станцій. Це Харків, Київ, Дніпро і Одеса”, — йдеться у повідомленні.
Так, у Харкові протягом 2016 року придбали більше 120 авто, у Києві — більше 100, в Одесі — більше 30 електрокарів.
Також у компанії додали, що електроавто українці купували навіть у тих населених пунктах, де немає представництв імпортерів.
Нагадаємо, на сьогодні в Україні є близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів.
Як повідомляв УНН, за словами генерального директора АЗК WOG Сергія Корецького, у 2017 році до 300 автозаправних комплексів WOG планується обладнати зарядками для електрокарів.
У середньому вартість однієї установки потужністю 10 кВт (один порт) становить 1000 дол.