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Больше всего электрокаров покупают харьковчане и жители столицы

Больше всего электрокаров покупают харьковчане и жители столицы

Киев • УНН

 • 5036 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В прошлом году в Украине электрокары чаще всего покупали в Харькове, Киеве, чуть меньше - в Одессе и Днепре, передает УНН со ссылкой на данные импортера "АвтоЭнтерпрайз".

"Несмотря на сезонные колебания, все же заметна положительная динамика роста продаж. Наибольшие показатели по экологическому транспорту наблюдаются в крупных городах с развитой инфраструктурой зарядных станций. Это Харьков, Киев, Днепр и Одесса ", - говорится в сообщении.

Так, в Харькове в течение 2016 года приобрели более 120 авто, в Киеве - более 100, в Одессе - более 30 электрокаров.

Также в компании добавили, что электроавто украинцы покупали даже в тех населенных пунктах, где нет представительств импортеров.

Напомним, сегодня в Украине около 400 устройств для зарядки электрокаров .

Как сообщал УНН, по словам генерального директора АЗК WOG Сергея Корецкого, в 2017 году до 300 автозаправочных комплексов WOG планируется оборудовать зарядками для электрокаров .

В среднем стоимость одной установки мощностью 10 кВт (один порт) составляет 1000 долл.

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