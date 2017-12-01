Найбільша акумуляторна батарея від компанії Маска запрацювала в Австралії

Загальна потужність батареї Powerpack становить 100 МВт, а ємність - 129 МВт-год. Вона може забезпечити електроенергією близько 30 тисяч будинків протягом години.

Заряджатиметься батарея від відновлюваних джерел енергії парку вітряних електростанцій Hornsdale, а потім постачатиме електрику в пікові години.

1 грудня, коли в Австралії починається літо, батарея почала подачу електроенергії в мережу штату Південна Австралія.

"Південна Австралія зараз є лідером в світі за регульованою відновлюваною енергетикою", - заявив під час запуску батареї прем'єр-міністр штату Південна Австралія Джей Ветерілл.

Засновник Tesla Ілон Маск пообіцяв, що збере акумуляторну батарею за сто днів з моменту підписання угоди. Роботи стартували 30 вересня і на зборку батареї пішло лише 60 днів.