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Найбільша акумуляторна батарея від компанії Маска запрацювала в Австралії

Найбільша акумуляторна батарея від компанії Маска запрацювала в Австралії

Київ • УНН

 • 23882 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. В Австралії в п'ятницю до загальної енергомережі підключена найбільша в світі літій-іонна акумуляторна батарея, побудована американською компанією Tesla Ілона Маска, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Загальна потужність батареї Powerpack становить 100 МВт, а ємність - 129 МВт-год. Вона може забезпечити електроенергією близько 30 тисяч будинків протягом години.

Заряджатиметься батарея від відновлюваних джерел енергії парку вітряних електростанцій Hornsdale, а потім постачатиме електрику в пікові години.

1 грудня, коли в Австралії починається літо, батарея почала подачу електроенергії в мережу штату Південна Австралія.

"Південна Австралія зараз є лідером в світі за регульованою відновлюваною енергетикою", - заявив під час запуску батареї прем'єр-міністр штату Південна Австралія Джей Ветерілл.

Засновник Tesla Ілон Маск пообіцяв, що збере акумуляторну батарею за сто днів з моменту підписання угоди. Роботи стартували 30 вересня і на зборку батареї пішло лише 60 днів.

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