Самая ,jkmifz аккумуляторная батарея от компании Маска заработала в Австралии

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Австралии в пятницу r общей энергосети подключена самая большая в мире литий-ионная аккумуляторная батарея, построенная американской компанией Tesla Илона Маска, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Общая мощность батареи Powerpack составляет 100 МВт, а емкость - 129 МВт-час. Она может обеспечить электроэнергией около 30 тысяч домов в течение часа.

Заряжаться батарея будет от возобновляемых источников энергии парка ветряных электростанций Hornsdale, а затем поставлять электричество в пиковые часы.

1 декабря, когда в Австралии начинается лето, батарея начала подачу электроэнергии в сеть штата Южная Австралия.

"Южная Австралия сейчас является лидером в мире по регулируемой возобновляемой энергетике", - заявил во время запуска батареи премьер-министр штата Южная Австралия Джей Ветерилл.

Основатель Tesla Илон Маск пообещал, что соберет аккумуляторную батарею за сто дней с момента подписания соглашения. Работы стартовали 30 сентября и на сборку батареи ушло всего 60 дней.

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