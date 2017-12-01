Самая ,jkmifz аккумуляторная батарея от компании Маска заработала в Австралии

Общая мощность батареи Powerpack составляет 100 МВт, а емкость - 129 МВт-час. Она может обеспечить электроэнергией около 30 тысяч домов в течение часа.

Заряжаться батарея будет от возобновляемых источников энергии парка ветряных электростанций Hornsdale, а затем поставлять электричество в пиковые часы.

1 декабря, когда в Австралии начинается лето, батарея начала подачу электроэнергии в сеть штата Южная Австралия.

"Южная Австралия сейчас является лидером в мире по регулируемой возобновляемой энергетике", - заявил во время запуска батареи премьер-министр штата Южная Австралия Джей Ветерилл.

Основатель Tesla Илон Маск пообещал, что соберет аккумуляторную батарею за сто дней с момента подписания соглашения. Работы стартовали 30 сентября и на сборку батареи ушло всего 60 дней.