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Найбільш титуловані тенісистки світу: Світоліна увійшла до топ-10 десятиліття

Київ • УНН

 • 21430 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Ресурс TenisGang опублікував десятку найкращих тенісисток світу за кількістю виграних титулів WTA за останнє десятиліття, передає УНН.

Місце серед кращих знайшлося і першій ракетці України Еліні Світоліній. Її 13 здобутих трофеїв дозволяє розміститися на 9-й сходинці вище за Ангелік Кербер і одразу позаду за Плішковою (15).

Лідером за кількістю титулів за десятиліття є Серена Вільямс. У американки 37 трофеїв на турнірах WTA/"Великого шолома". На другому місці - чешка Петра Квітова (26), а замикає першу трійку датчанка Каролін Возняцкі (24).

Додамо, що сезон нового 2020 року для Світоліної розпочнеться в австралійському Брісбені на AUS Open вже 6-12 січня.

Українські Національні Новини

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