Наиболее титулованные теннисистки мира: Свитолина вошла в топ-10 десятилетия
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Ресурс TenisGang опубликовал десятку лучших теннисисток мира по количеству выигранных титулов WTA за последнее десятилетие, передает УНН.
Место среди лучших нашлось и первой ракетке Украины Элина Свитолина. Ее 13 добытых трофеев позволяет разместиться на 9-й строчке выше Кербер и сразу позади за Плишковой (15).
Лидером по количеству титулов за десятилетие является Серена Уильямс. У американки 37 трофеев на турнирах WTA / "Большого шлема". На втором месте - чешка Петра Квитова (26), а замыкает первую тройку датчанка Каролин Возняцки (24).
Добавим, что сезон нового 2020 года для Свитолиной начнется в австралийском Брисбене на AUS Open уже 6-12 января.