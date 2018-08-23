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Найбільш тінізованою галуззю економіки стала фінансова та страхова діяльність

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Фінансова та страхова діяльність за підсумками І кварталу 2018 року стала найбільш тінізованою галуззю економіки. Про це йдеться у Загальних тенденціях тіньової економіки в Україні за І квартал 2018 року, опублікованих МЕРТ, передає УНН.

Найбільш тінізованою галуззю економіки стала фінансова та страхова діяльність

“Перелік найбільш тінізованих ВЕД (видів економічної діяльності, — ред.) очолив ВЕД „Фінансова та страхова діяльність“ (54% від обсягу валової доданої вартості (ВДВ) у ВЕД)”, — сказано у документі.

При цьому зазначається, що тенденція до зменшення рівня тіньового сегменту за підсумком І кварталу 2018 року збереглася у більшості основних агрегованих ВЕД:

  • у переробній промисловості (на 9 в.п. порівняно з І кварталом 2017 року);
  • у добувній промисловості та у ВЕД “Операції з нерухомим майном” (на 7 в.п. у кожному з ВЕД);
  • в оптовій та роздрібній торгівлі (на 5 в.п.);
  • у будівництві (на 3 в.п.);
  • у ВЕД “Сільське, лісове та рибне господарство” (на 1 в.п. відповідно).

У решти основних агрегованих ВЕД за підсумком І кварталу 2018 року спостерігалося збільшення рівня тіньової економіки:

  • у ВЕД “Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність” — на 4 в.п.;
  • у ВЕД “Фінансова та страхова діяльність” — на 5 в.п.

Порядок розміщення ВЕД за величиною частки тіньового сегменту порівняно з І кварталом 2017 року суттєвих змін не зазнав.

Традиційно низьким (із зменшенням на 1 в.п.) рівень тіньової економіки залишився у ВЕД “Сільське, лісове та рибне господарство” — 9% від обсягу ВДВ у зазначеному ВЕД.

Лідерами у детінізації відносин за підсумком І кварталу 2018 року стали переробна та добувна промисловості, а також ВЕД “Операції з нерухомим майном”.

Нагадаємо, у 2017 році лідером серед найбільш тінізованих галузей економіки стала добувна промисловість із часткою в 39%.

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