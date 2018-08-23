Найбільш тінізованою галуззю економіки стала фінансова та страхова діяльність

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Фінансова та страхова діяльність за підсумками І кварталу 2018 року стала найбільш тінізованою галуззю економіки. Про це йдеться у Загальних тенденціях тіньової економіки в Україні за І квартал 2018 року, опублікованих МЕРТ, передає УНН.