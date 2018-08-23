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Наиболее тенизированной отраслью экономики стала финансовая и страховая деятельность

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Финансовая и страховая деятельность по итогам I квартала 2018 года стала наиболее тенизированной отраслью экономики. Об этом говорится в Общих тенденциях теневой экономики в Украине за I квартал 2018 года, опубликованных МЭРТ, передает УНН.

Наиболее тенизированной отраслью экономики стала финансовая и страховая деятельность

“Перечень наиболее тенизированных ВЭД (видов экономической деятельности, — ред.) возглавил ВЭД „Финансовая и страховая деятельность“ (54% от объема валовой добавленной стоимости (ВДС) в ВЭД)”, — сказано в документе.

При этом отмечается, что тенденция к уменьшению уровня теневого сегмента по итогам I квартала 2018 года сохранилась в большинстве основных агрегированных ВЭД:

  • в перерабатывающей промышленности (на 9 п.п. по сравнению с I кварталом 2017 года);
  • в добывающей промышленности и в ВЭД “Операции с недвижимым имуществом” (на 7 п.п. в каждом из ВЭД);
  • в оптовой и розничной торговле (на 5 п.п.);
  • в строительстве (на 3 п.п.);
  • в ВЭД “Сельское, лесное и рыбное хозяйство” (на 1 п.п. соответственно).

В остальных основных агрегированных ВЭД по итогам I квартала 2018 года наблюдалось увеличение уровня теневой экономики:

  • в ВЭД “Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность” — на 4 п.п .;
  • в ВЭД “Финансовая и страховая деятельность” — на 5 п.п.

Порядок размещения ВЭД по величине доли теневого сегмента по сравнению с I кварталом 2017 года существенных изменений не претерпел.

Традиционно низким (с уменьшением на 1 п.п.) уровень теневой экономики остался в ВЭД “Сельское, лесное и рыбное хозяйство” — 9% от объема ВДС в указанном ВЭД.

Лидерами в детенизации отношений по итогам I квартала 2018 года стали перерабатывающая и добывающая промышленности, а также ВЭД “Операции с недвижимым имуществом”.

Напомним, в 2017 году лидером среди наиболее тенизированной отраслей экономики стала добывающая промышленность с долей в 39%.

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