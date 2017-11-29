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Найбільш проблемним питанням внутрішньо переміщених осіб є оплата оренди житла

Найбільш проблемним питанням внутрішньо переміщених осіб є оплата оренди житла

Київ • УНН

 • 9050 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Найбільш проблемним питанням для внутрішньо переміщених осіб є питання оренди житла. Про це йдеться у дослідженні Міжнародної організації з міграції в Україні щодо ситуації навколо навколо внутрішньо переміщених осіб в Україні, передає кореспондент УНН.

Повідомляють, що найбільш проблемним питанням для внутрішньо переміщених осіб є питання оренди житла. Так, питання оплати оренди гостро стоїть для 22% переселенців, на другому місці – оплата комунальних послуг (15%), а потім – житлові умови (12%).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дослідження: 40% переселенців вистачає коштів тільки на їжу

Нагадаємо, частка зайнятих серед внутрішньо-переміщених осіб з березня 2016 року зросла з 35% до 49%.

Дослідження проводила Міжнародні організація з міграції в Україні (МОМ) у 205 територіальних одиницях. При підготовці дослідження були використані такі джерела інформації, як особисті та телефонні інтерв'ю з внутрішньо переміщеними особами (1025 чоловік – особисті інтерв'ю, 4204 – телефонні), опитування ключових інформаторів шляхом особистих інтерв'ю (410 чоловік), обговорення у фокус-групах (5 фокус-груп), адміністративні дані.

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