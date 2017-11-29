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Наиболее проблемным вопросом внутренне перемещенных лиц является оплата аренды жилья

Наиболее проблемным вопросом внутренне перемещенных лиц является оплата аренды жилья

Киев  •  УНН

 • 9050 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Наиболее проблемным вопросом для внутренне перемещенных лиц является вопрос аренды жилья. Об этом говорится в исследовании Международной организации по миграции в Украине относительно ситуации вокруг вокруг внутренне перемещенных лиц в Украине, передает корреспондент УНН.

Сообщают, что наиболее проблемным вопросом для внутренне перемещенных лиц является вопрос аренды жилья. Так, вопросы оплаты аренды остро стоит для 22% переселенцев, на втором месте - оплата коммунальных услуг (15%), а затем - жилищные условия (12%).

Исследование проводила международная организация по миграции в Украине (МОМ) в 205 территориальных единицах. При подготовке исследования были использованы такие источники информации, как личные и телефонные интервью с внутренне перемещенными лицами (1025 человек - личные интервью, 4204 - телефонные), опрос ключевых информаторов путем личных интервью (410 человек), обсуждение в фокус -группах (5 фокус-групп), административные данные.

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Напомним, доля занятых среди внутренне перемещенных лиц с марта 2016 выросла с 35% до 49%.

 

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