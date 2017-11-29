Наиболее проблемным вопросом внутренне перемещенных лиц является оплата аренды жилья

Сообщают, что наиболее проблемным вопросом для внутренне перемещенных лиц является вопрос аренды жилья. Так, вопросы оплаты аренды остро стоит для 22% переселенцев, на втором месте - оплата коммунальных услуг (15%), а затем - жилищные условия (12%).

Исследование проводила международная организация по миграции в Украине (МОМ) в 205 территориальных единицах. При подготовке исследования были использованы такие источники информации, как личные и телефонные интервью с внутренне перемещенными лицами (1025 человек - личные интервью, 4204 - телефонные), опрос ключевых информаторов путем личных интервью (410 человек), обсуждение в фокус -группах (5 фокус-групп), административные данные.

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Напомним, доля занятых среди внутренне перемещенных лиц с марта 2016 выросла с 35% до 49%.