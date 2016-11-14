Навколо Києва утворилась 15-кілометрова буферна зона
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Через снігопад навколо Києва утворилась 15-кілометрова буферна зона. Про це на брифінгу повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, передає кореспондент УНН.
“Київська область на під’їздах до столиці зазнала певних ускладнень на шляху прибирання снігу, внаслідок чого утворилась 15-кілометрова буферна зона навколо Києва. З 18:00 години вчора до 9:00 цього ранку було обмежено в’їзд до столиці габаритного транспорту. Зараз групами транспорт пропускається до міста”, — сказав він.
Загалом у Києві використано більше 600 одиниць снігоприбиральної техніки.