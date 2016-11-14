Навколо Києва утворилась 15-кілометрова буферна зона

“Київська область на під’їздах до столиці зазнала певних ускладнень на шляху прибирання снігу, внаслідок чого утворилась 15-кілометрова буферна зона навколо Києва. З 18:00 години вчора до 9:00 цього ранку було обмежено в’їзд до столиці габаритного транспорту. Зараз групами транспорт пропускається до міста”, — сказав він.

Загалом у Києві використано більше 600 одиниць снігоприбиральної техніки.