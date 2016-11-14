Вокруг Киева образовалась 15-километровая буферная зона
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Из-за снегопада вокруг Киева образовалась 15-километровая буферная зона. Об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, передает корреспондент УНН.
"В Киевской области на подъездах к столице возникли определенные осложнения в уборке снега, в результате чего образовалась 15-километровая буферная зона вокруг Киева. С 18:00 часов вчера до 9:00 утра был ограничен въезд в столицу габаритного транспорта. Сейчас группами транспорт пропускается в город", - сказал он.
Всего в Киеве использовано более 600 единиц снегоуборочной техники.