Навесні варто очікувати подорожчання скрапленого газу - О.Сіренко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Спрогнозувати, якими можуть бути ціни на пальне цієї весни наразі складно. Є сподівання, що в лютому вартість нафтопродуктів стабілізується. Автогаз же, ймовірно, дорожчатиме. Про це у коментарі УНН зазначив аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко.
На думку експерта зростання вартості пального, що сталося минулого тижня, могло би бути меншим.
Разом з тим, О.Сіренко прогнозує, що весною може зрости вартість скрапленого газу.
“По прогнозах я сподіваюся, що бензин і дизпаливо у лютому підуть в низ. Бо більш менш стабілізується валюта, зовнішні ринки різких коливань — не показують.
Автомобільний сезон це кінець березня — квітня. Тоді можна очікувати підвищення цін на скраплений газ. Бо саме тоді зростає попит на нього в європейській частині, котирування тих країн, на які орієнтується Україна... Зараз в Києві можна купити літр скрапленого газу за 10,30 грн, а бензин за 26 грн, тобто в півтора рази дорожче. Ця ситуація йде на користь ринку скрапленого газу”, — сказав він.
Нагадаємо, український ринок автогазу минулого року зріс на третину.
Також нагадаємо, одна з найбільших мереж АЗК WOG до 2020 року планує вдвічі збільшити кількість власних газових заправок.