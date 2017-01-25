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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Весной следует ожидать подорожания сжиженного газа - А.Сиренко

Весной следует ожидать подорожания сжиженного газа - А.Сиренко

Киев • УНН

 • 16347 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Спрогнозировать, какими могут быть цены на топливо этой весной пока сложно. Есть надежда, что в феврале стоимость нефтепродуктов стабилизируется. Автогаз же, вероятно, будет дорожать. Об этом в комментарии УНН отметил аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

По мнению эксперта рост стоимости горючего, что произошел на прошлой неделе, мог  бы быть меньшим.

Вместе с тем, А.Сиренко прогнозирует, что весной может вырасти стоимость сжиженного газа.

"По прогнозам я надеюсь, что бензин и дизтопливо в феврале пойдут в низ. Потому что более менее стабилизируется валюта, внешние рынки резких колебаний - не показывают.

Автомобильный сезон это конец марта - апреля. Тогда можно ожидать повышения цен на сжиженный газ. Ведь именно тогда возрастает спрос на него в европейской части, котировки тех стран, на которые ориентируется Украина ... Сейчас в Киеве можно купить литр сжиженного газа по 10,30 грн, а бензин по 26 грн, то есть в полтора раза дороже. Эта ситуация идет на пользу рынку сжиженного газа ", - сказал он.

Напомним, украинский рынок автогаза прошлого года вырос на треть .

Также напомним, одна из крупнейших сетей АЗК WOG до 2020 года планирует вдвое увеличить количество собственных газовых заправок .

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Украинские Национальные Новости

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