Весной следует ожидать подорожания сжиженного газа - А.Сиренко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Спрогнозировать, какими могут быть цены на топливо этой весной пока сложно. Есть надежда, что в феврале стоимость нефтепродуктов стабилизируется. Автогаз же, вероятно, будет дорожать. Об этом в комментарии УНН отметил аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.
По мнению эксперта рост стоимости горючего, что произошел на прошлой неделе, мог бы быть меньшим.
Вместе с тем, А.Сиренко прогнозирует, что весной может вырасти стоимость сжиженного газа.
"По прогнозам я надеюсь, что бензин и дизтопливо в феврале пойдут в низ. Потому что более менее стабилизируется валюта, внешние рынки резких колебаний - не показывают.
Автомобильный сезон это конец марта - апреля. Тогда можно ожидать повышения цен на сжиженный газ. Ведь именно тогда возрастает спрос на него в европейской части, котировки тех стран, на которые ориентируется Украина ... Сейчас в Киеве можно купить литр сжиженного газа по 10,30 грн, а бензин по 26 грн, то есть в полтора раза дороже. Эта ситуация идет на пользу рынку сжиженного газа ", - сказал он.
Напомним, украинский рынок автогаза прошлого года вырос на треть .
Также напомним, одна из крупнейших сетей АЗК WOG до 2020 года планирует вдвое увеличить количество собственных газовых заправок .