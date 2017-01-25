Навчання Військово-Морських Сил ЗСУ розпочалися на Одещині

Крім питань, які відпрацьовуються за планом навчань на території Білгород-Дністровського району, морські піхотинці проведуть низку заходів з військово-патріотичного виховання молоді та показу населенню озброєння і бойової техніки підрозділів морської піхоти ВМС. Під час проведення зустрічей представники батальйону проведуть інформування про службу в морській піхоті ВМС, про порядок прийому на службу та про соціальні гарантії військовослужбовців за контрактом.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, українського військового нагородили почесною шаблею Коледжу Королівських ВПС.