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Навчання Військово-Морських Сил ЗСУ розпочалися на Одещині

Навчання Військово-Морських Сил ЗСУ розпочалися на Одещині

Київ • УНН

 • 8013 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 25 січня. УНН. Навчання Військово-Морських Сил ЗСУ сьогодні розпочалися в Одеській області. Згідно з планом навчань до м. Білгород-Дністровський прибув 1-й окремий батальйон морської піхоти ВМС імені Костянтина Ольшанського. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Білгород-Дністровської міської ради.

Крім питань, які відпрацьовуються за планом навчань на території Білгород-Дністровського району, морські піхотинці проведуть низку заходів з військово-патріотичного виховання молоді та показу населенню озброєння і бойової техніки підрозділів морської піхоти ВМС. Під час проведення зустрічей представники батальйону проведуть інформування про службу в морській піхоті ВМС, про порядок прийому на службу та про соціальні гарантії військовослужбовців за контрактом.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, українського військового нагородили почесною шаблею Коледжу Королівських ВПС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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