Навчання Військово-Морських Сил ЗСУ розпочалися на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 січня. УНН. Навчання Військово-Морських Сил ЗСУ сьогодні розпочалися в Одеській області. Згідно з планом навчань до м. Білгород-Дністровський прибув 1-й окремий батальйон морської піхоти ВМС імені Костянтина Ольшанського. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Білгород-Дністровської міської ради.
Крім питань, які відпрацьовуються за планом навчань на території Білгород-Дністровського району, морські піхотинці проведуть низку заходів з військово-патріотичного виховання молоді та показу населенню озброєння і бойової техніки підрозділів морської піхоти ВМС. Під час проведення зустрічей представники батальйону проведуть інформування про службу в морській піхоті ВМС, про порядок прийому на службу та про соціальні гарантії військовослужбовців за контрактом.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, українського військового нагородили почесною шаблею Коледжу Королівських ВПС.