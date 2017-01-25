Учения Военно-Морских Сил ВСУ начались в Одесской области

Помимо вопросов, отрабатываемых по плану учений на территории Белгород-Днестровского района, морские пехотинцы проведут ряд мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи и показу населению вооружения и боевой техники подразделений морской пехоты ВМС. Во время проведения встреч представители батальона проведут информирование о службе в морской пехоте ВМС, о порядке приема на службу и о социальных гарантиях военнослужащих по контракту.

Напомним, как сообщал УНН, украинского военного наградили почетной саблей Колледжа Королевских ВВС.