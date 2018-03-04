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Навчальний процес відновлять у Кропивницькому в понеділок

Навчальний процес відновлять у Кропивницькому в понеділок

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 березня. УНН. Навчальний процес в освітніх закладах Кропивницького буде відновлено з понеділка, 5-го березня. Про це повідомила прес-служба міської ради, передає УНН.

"У зв’язку із покращенням погодних умов, а також відновленням теплопостачання у закладах освіти було прийняте рішення про відновлення навчального процесу в обласному центрі," - повідомили в прес-службі.

Також у міськраді додали, що в даний момент усі керівники навчальних закладів повідомляють вчителів та батьків про початок занять із понеділка, 5 березня.

Нагадаємо, Кризовий комітет при Міненерго пропонує відновити роботу закладів освіти з 5 березня.

У Міносвіти заявили, що вже в понеділок, 5 березня, усі заклади освіти — дитячі садки, школи, ПТНЗ та виші — працюватимуть у звичайному режимі, адже таке рішення ухвалив Кризовий комітет Міненерговугілля. Враховуючи це, Міністерство освіти надіслало відповідний лист-роз’яснення усім вишам, а також місцевим органам самоврядування, у сфері управління яких знаходяться інші заклади освіти.

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