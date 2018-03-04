Учебный процесс восстановят в Кропивницком в понедельник
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 марта. УНН. Учебный процесс в образовательных учреждениях Кропивницкого будет восстановлено с понедельника, 5 марта. Об этом сообщила пресс-служба городского совета, передает УНН.
"В связи с улучшением погодных условий, а также восстановлением теплоснабжения в учебных заведениях было принято решение о возобновлении учебного процесса в областном центре", - сообщили в пресс-службе.
Также в горсовете добавили, что в данный момент все руководители учебных заведений сообщают учителей и родителей о начале занятий с понедельника, 5 марта.
Напомним, Кризисный комитет при Минэнерго предлагает возобновить работу учебных заведений с 5 марта.
В Минобразования заявили, что уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения - детские сады, школы, ПТУ и вузы - будут работать в обычном режиме, ведь такое решение принял Кризисный комитет Минэнергоугля. Учитывая это, Министерство образования направило соответствующее письмо-разъяснение всем вузам, а также местным органам самоуправления, в сфере управления которых находятся другие учебные заведения.