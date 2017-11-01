Навальний заявив, що подасть до суду на Путіна

За словами О.Навального, адміністрація президента за наказом Володимира Путіна відмовляє у проведенні передвиборних мітингів, що повністю суперечить законодавству Росії.

"Зараз нам просто кажуть: не дамо вам провести зустріч і все. Щотижня ми відправляємо близько 200 заявок і всюди відмови. Абсолютно незаконні. Ви ж пам'ятаєте, що за законом не можна просто заборонити мітинг. Влада зобов'язана запропонувати альтернативний майданчик. На першому етапі нам пропонували погані майданчики, але коли з'ясувалося, що і там народ збирається, то перестали пропонувати", - сказав О.Навальний.

Російський політик стверджує, що "наказ такий (заборони проведення мітингів - ред.) віддав особисто президент Путін".

"Ми подаємо в суд і на Путіна, і на його адміністрацію. У суді ми представимо вичерпні докази того, як міські адміністрації по всій країні діють організовано, синхронно і по явним вказівкам з Москви. Зажадаємо допитати свідків-чиновників і будемо доводити, що всі ці незаконні вказівки віддані особисто Путіним, ніхто інший просто не міг це зробити", - зазначив О.Навальний.

Як повідомляв УНН, російського опозиційного політика Олексія Навального звільнили із спецприймальника після 20 діб адміністративного арешту.