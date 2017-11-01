Навальный заявил, что подаст в суд на Путина

По словам А.Навального, администрация президента по приказу Владимира Путина отказывает в проведении предвыборных митингов, что полностью противоречит законодательству России.

"Сейчас нам просто говорят: не дадим вам провести встречу и все. Еженедельно мы отправляем около 200 заявок и везде отказ. Абсолютно незаконные. Вы же помните, что по закону нельзя просто запретить митинг. Власть обязана предложить альтернативную площадку. На первом этапе нам предлагали плохие площадки, но когда выяснилось, что и там народ собирается, то перестали предлагать", - сказал А.Навальный.

Российский политик утверждает, что "приказ такой (запрет на проведение митингов - ред.) отдал лично президент Путин".

"Мы подаем в суд и на Путина, и на его администрацию. В суде мы представим исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы. Потребуем допросить свидетелей-чиновников и будем доказывать, что все эти незаконные указания отданы лично Путиным, никто другой просто не мог это сделать ", - отметил А.Навальный.

Как сообщал УНН, российского оппозиционного политика Алексея Навального освободили из спецприемника после 20 суток административного ареста.