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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 50287 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 117258 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103482 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106248 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105208 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 94370 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104215 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102172 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Навальный заявил, что подаст в суд на Путина

Навальный заявил, что подаст в суд на Путина

Киев  •  УНН

 • 17420 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что подаст иск в суд на президента РФ Владимира Путина и на его администрацию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Алексея Навального.

 

По словам А.Навального, администрация президента по приказу Владимира Путина отказывает в проведении предвыборных митингов, что полностью противоречит законодательству России.

"Сейчас нам просто говорят: не дадим вам провести встречу и все. Еженедельно мы отправляем около 200 заявок и везде отказ. Абсолютно незаконные. Вы же помните, что по закону нельзя просто запретить митинг. Власть обязана предложить альтернативную площадку. На первом этапе нам предлагали плохие площадки, но когда выяснилось, что и там народ собирается, то перестали предлагать", - сказал А.Навальный.

Российский политик утверждает, что "приказ такой (запрет на проведение митингов - ред.) отдал лично президент Путин".

"Мы подаем в суд и на Путина, и на его администрацию. В суде мы представим исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы. Потребуем допросить свидетелей-чиновников и будем доказывать, что все эти незаконные указания отданы лично Путиным, никто другой просто не мог это сделать ", - отметил А.Навальный.

Как сообщал УНН, российского оппозиционного политика Алексея Навального освободили из спецприемника после 20 суток административного ареста.

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