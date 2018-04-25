Навальні програли суд у справі "Ів Роше"

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Президія Верховного суду РФ визнала законним вирок у справі "Ів Роше" щодо братів Олексія та Олега Навальних, який був проведений в зв'язку з раніше прийнятим рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про наявність порушень при його розгляді. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.