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Навальні програли суд у справі "Ів Роше"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Президія Верховного суду РФ визнала законним вирок у справі "Ів Роше" щодо братів Олексія та Олега Навальних, який був проведений в зв'язку з раніше прийнятим рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про наявність порушень при його розгляді. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Навальні програли суд у справі "Ів Роше"

"Вирок Замоскворецкого суду щодо Олексія Навального і Олега Навального залишити без змін", - оголосив рішення суддя.

Своїм рішенням суд задовольнив прохання Генеральної прокуратури РФ. Заступник генерального прокурора Володимир Малиновський просив суд про визнання вироку законним. У свою чергу захист просив суд скасувати вирок і припинити справу в зв'язку з відсутністю складу злочину.

Олексій Навальний назвав рішення суду ігноруванням позиції ЄСПЛ. "Це рішення - символ того, що Верховний суд демонстративно не виконав міжнародні договори Росії", - сказав Навальний.

Адвокат Ольга Михайлова повідомила, що після вивчення рішення Верховного суду буде звертатися до Комітету міністрів Ради Європи. "Ми будемо просити Комітет міністрів дати оцінку цьому рішенню, яке стало демонстративним ігноруванням рішення ЄСПЛ", - сказала Михайлова.

Після рішення президії Верховного суду Олег Навальний залишиться в колонії, термін відбування покарання в якій у нього закінчується 30 червня. 30 грудня 2014 року Замоскворецький суд Москви виніс вирок братам Навальний у справі про розкрадання коштів компанії "Ів Роше". Олексій Навальний засуджений на 3,5 року ув'язнення умовно, його брат Олег - на 3,5 року колонії загального режиму.

Як повідомляв УНН, у четвер, 15 лютого, політик Олексій Навальний повідомив, що його сайт Navalny.com почали блокувати в Росії.

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