Навальные проиграли суд по делу "Ив Роше"

"Приговор Замоскворецкого суда в отношении Алексея Навального и Олега Навального оставить без изменений", - огласил решение судья.



Своим решением суд удовлетворил просьбу Генеральной прокуратуры РФ. Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский просил суд о признании приговора законным. В свою очередь защита просила суд отменить приговор и прекратить дело в связи с отсутствием состава преступления.

Алексей Навальный назвал решение суда игнорированием позиции ЕСПЧ. "Это решение - символ того, что Верховный суд демонстративно не исполнил международные договоры России", - сказал Навальный.

Адвокат Ольга Михайлова сообщила, что после изучения решения Верховного суда будет обращаться в Комитет министров Совета Европы. "Мы будем просить Комитет министров дать оценку этому решению, которое стало демонстративным игнорированием решения ЕСПЧ", - сказала Михайлова.

После решения президиума Верховного суда Олег Навальный останется в колонии, срок отбывания наказания в которой у него истекает 30 июня. 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор братьям Навальным по делу о хищениях средств компании "Ив Роше". Алексей Навальный осужден на 3,5 года заключения условно, его брат Олег - на 3,5 года колонии общего режима.



Как сообщал УНН, в четверг, 15 февраля, политик Алексей Навальный сообщил, что его сайт Navalny.com начали блокировать в России.