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Науково-експертну групу по ділянці під сміттєвий полігон на Львівщині очолив І.Юхновський

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 січня. УНН. Для встановлення відповідності земельної ділянки нормативним вимогам до облаштування полігону та будівництва об’єктів поводження з твердими побутовими відходами на Львівщині утворено науково-експертну групу. Цю групу очолив академік Національної Академії наук України, Герой України Ігор Юхновський. Про це проінформували у Львівській міській раді, повідомляє УНН.

Працюватимуть фахівці два тижні, після чого дадуть висновки щодо можливості розташування нового полігону на території колишнього гірничо-хімічного підприємства у Яворівському районі.

Нагадаємо, мова йде про земельну ділянку площею 12,8 га на території колишнього гірничо-хімічного підприємства “Сірка” у Яворівському районі Львівської області, на якій пропонується облаштування полігону та будівництво об’єктів поводження з твердими побутовими відходами, відповідно до рішення, прийнятого за результатами позачергового засідання Львівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 27 січня 2017 року на виконання доручення Прем’єр-міністра України.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, В.Гройсман повідомив, що Львову буде виділена ділянка для нового сміттєпереробного комплексу. Також В.Гройсман направить до Львова представників міністерств через проблеми зі сміттям.

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