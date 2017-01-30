Науково-експертну групу по ділянці під сміттєвий полігон на Львівщині очолив І.Юхновський
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 січня. УНН. Для встановлення відповідності земельної ділянки нормативним вимогам до облаштування полігону та будівництва об’єктів поводження з твердими побутовими відходами на Львівщині утворено науково-експертну групу. Цю групу очолив академік Національної Академії наук України, Герой України Ігор Юхновський. Про це проінформували у Львівській міській раді, повідомляє УНН.
Працюватимуть фахівці два тижні, після чого дадуть висновки щодо можливості розташування нового полігону на території колишнього гірничо-хімічного підприємства у Яворівському районі.
Нагадаємо, мова йде про земельну ділянку площею 12,8 га на території колишнього гірничо-хімічного підприємства “Сірка” у Яворівському районі Львівської області, на якій пропонується облаштування полігону та будівництво об’єктів поводження з твердими побутовими відходами, відповідно до рішення, прийнятого за результатами позачергового засідання Львівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 27 січня 2017 року на виконання доручення Прем’єр-міністра України.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, В.Гройсман повідомив, що Львову буде виділена ділянка для нового сміттєпереробного комплексу. Також В.Гройсман направить до Львова представників міністерств через проблеми зі сміттям.