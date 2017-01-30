Научно-экспертную группу по участку под мусорный полигон во Львовской области возглавил И.Юхновский

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Киев • УНН

 • 9112 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 января. УНН. Для установления соответствия земельного участка нормативным требованиям к обустройству полигона и строительству объектов обращения с твердыми бытовыми отходами во Львовской области создали научно-экспертную группу. Эту группу возглавил академик Национальной Академии наук Украины, Герой Украины Игорь Юхновский. Об этом проинформировали во Львовском городском совете, сообщает УНН.

Работать специалисты будут две недели, после чего дадут заключения о возможности размещения нового полигона на территории бывшего горно-химического предприятия в Яворивском районе.

Напомним, речь идет о земельном участке площадью 12,8 га на территории бывшего горно-химического предприятия "Сера" в Яворивском районе Львовской области, на котором предлагается обустройство полигона и строительство объектов обращения с твердыми бытовыми отходами, в соответствии с решением, принятым по результатам внеочередного заседания Львовской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 27 января 2017 года для исполнения поручения Премьер-министра Украины.

Напомним, как сообщал УНН, В.Гройсман сообщил, что Львову будет выделен участок для нового мусороперерабатывающего комплекса. Также В.Гройсман направит во Львов представителей министерств из-за проблем с мусором.

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