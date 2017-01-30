Научно-экспертную группу по участку под мусорный полигон во Львовской области возглавил И.Юхновский

Работать специалисты будут две недели, после чего дадут заключения о возможности размещения нового полигона на территории бывшего горно-химического предприятия в Яворивском районе.

Напомним, речь идет о земельном участке площадью 12,8 га на территории бывшего горно-химического предприятия "Сера" в Яворивском районе Львовской области, на котором предлагается обустройство полигона и строительство объектов обращения с твердыми бытовыми отходами, в соответствии с решением, принятым по результатам внеочередного заседания Львовской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 27 января 2017 года для исполнения поручения Премьер-министра Украины.

Напомним, как сообщал УНН, В.Гройсман сообщил, что Львову будет выделен участок для нового мусороперерабатывающего комплекса. Также В.Гройсман направит во Львов представителей министерств из-за проблем с мусором.