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Науковим установам загрожуватиме ліквідація у разі неефективності

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Атестація наукових установ та вишів, які здійснюють наукову діяльність, у 2018 році проводитиметься за новими правилами. Про це УНН повідомили у прес-службі Міносвіти.

Науковим установам загрожуватиме ліквідація у разі неефективності

"Важлива зміна 2018-го - атестація за новими правилами наукових установ та вишів, які здійснюють наукову діяльність. Від цього залежатиме рівень їх базового фінансування", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, для наукових установ новий порядок державної атестації був ухвалений у липні 2017 року, до 2020 року атестацію мають пройти не менш як 550 (80%) таких закладів. У разі отримання позитивної оцінки установи отримуватимуть більше фінансування. Наприклад, у бюджеті 2018 року для НАН відкрито нову програму "Підтримка розвитку пріоритетних напрямків досліджень" з бюджетом у 500 млн гривень. Ці кошти надаватимуть науковим установам, атестованим за високим рівнем. Водночас установи, які за результатами атестації будуть визнані як неефективні, мають бути реорганізовані чи ліквідовані, додали у відомстві.

Для вишів, як зазначається, порядок атестації наразі затверджується.

"Нині в системі МОН наукову діяльність здійснюють 167 закладів вищої освіти. Кожен з них зможе подати документи на атестацію за 7 напрямами наук. Кінцева мета державної атестації – визначення обсягів базового фінансування окремих наукових напрямів у вишах відповідно до отриманої оцінки", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, фінансування науки у 2018 році збільшилось на 30%.

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