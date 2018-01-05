Научным учреждениям грозит ликвидация в случае неэффективности

"Важное изменение 2018 года - аттестация по новым правилам научных учреждений и вузов, осуществляющих научную деятельность. От этого будет зависеть уровень их базового финансирования", - говорится в сообщении.

В частности, для научных учреждений новый порядок государственной аттестации был принят в июле 2017 года, к 2020 году аттестацию должны пройти не менее 550 (80%) таких заведений. В случае получения положительной оценки учреждения будут получать больше финансирования. Например, в бюджете 2018 для НАН открыта новая программа "Поддержка развития приоритетных направлений исследований" с бюджетом в 500 млн гривен. Эти средства будут предоставлять научным учреждениям, аттестованным по высокому уровню. В то же время учреждения, которые по результатам аттестации будут признаны как неэффективные, должны быть реорганизованы или ликвидированы, добавили в ведомстве.

Для вузов, как отмечается, порядок аттестации пока утверждается.

"Сейчас в системе МОН научную деятельность осуществляют 167 высших учебных заведений. Каждый из них сможет подать документы на аттестацию по 7 направлениям наук. Конечная цель государственной аттестации - определение объемов базового финансирования отдельных научных направлений в вузах в соответствии с полученной оценкой", - сказано в сообщении.

Напомним, финансирование науки в 2018 году увеличилось на 30%.