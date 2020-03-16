"Наука - спосіб продовжити дитинство" – ЮНІСЕФ та STEM is FEM провели спільний захід

“Задача STEM is FEM — привертату увагу та інтерес дівчат до науки та технологій. Тобто, до тих напрямків, які багато років вважалися традиційно чоловічими. Цей стереотип має залишитится у минулому”, — впевнений один з ініціаторів проєкта STEM is FEM, IT-бізнесмен Сергій Токарєв.

Задля підтримки молоді та стимулювання її до розвитку у сучасному науковому напрямку із вітальним словом виступила Лотта Сільвандер, Голова ЮНІСЕФ в Україні, а із старшокласницями говорили генетикиня Дарія Лосєва, кандидатка фізико-математичних наук Юлія Безвершенко, докторка біологічних наук Оксана Півень, дослідниця із антарктичної станції “Академік Вернадський” Марія Павловська та астрофізикиня Олена Компанієць. Вчені розповіли про себе, та відповіли на питання аудиторії. Найбільш популярним було питання — чому варто обирати кар’єру в науці в Україні 21 сторіччя.

“Наука — це спосіб продовжити собі дитинство. Ми усі народжуємося дослідниками. Дитина із самого початку щось запихує собі в рота, усюди заглядає, щось рве, кидає — вона досліджує світ. А потім цей світ починає її ламати — цього не роби, цього не чіпай, не лежи на асвальті, не чіпай жабу. І ось люди, які прийшли в науку, це люди, які знов отримали дозвіл бути допитливими. Вони повзають болотами за жабами, лізуть туди, куди не треба, чіпають все на світі. Навіть, якщо манюнька-мікроорганізм, який науковець досліджує ні для чого не потрібен, він його так ніжно любить, йому так цікаво чому ось у цієї істотки шість лапок, а не чотири, наприклад. І за рахунок цього в людини є дуже глибинна мотивація, і тому вона стає тим рушієм, який просуває людство вперед”, — вважає Юлія Безвершенко.

Серед іншого дівчат цікавила освіта за кордоном та чому деякі з українських вчених залишаються працювати на Заході, а інші повертаються додому, які якості у собі необхідно виховувати, аби стати відомою дослідницею, та чи існують в українській науці гендерні стереотипи і як із ними боротися.

“Жінці дуже важко було, і зараз подекуди є, реалізувати себе в науці, особливо якщо ви прагнете досягти високого рівня посад. І дуже часто, на жаль, самі жінки ставлять собі цей знак стоп, тому що є стереотипи оточуючого світу, у яких вони сформувались. Вони постійно чують — „ну, що там тобі треба, йдеш в інститут, аби вийти заміж“, „ну що там тобі треба, в тебе ж вже хороша робота, навіщо тобі посада“, „не висовувайся“ і так далі. Тому жінки самі в собі приглушують лідерські здатності. Але, якщо ви хочете чогось досягти — це не той шлях. Я у собі це плекаю. Я знала, що я хочу PH.D., я хочу бути керівником грантів, я хочу свою лабораторію, я хочу розвивати ідеї — може вони класні, може крейзі, це лише час покаже, але вони мої”, — відповіла на це питання Оксана Півень.

Зустріч була організована офісом ЮНІСЕФ в Україні та благодійним освітнім проєктом STEM is FEM, що мотивує дівчат обирати для подальшої освіти STEM-спеціальності, задля підтримки талановитої молоді, і розвінчання стереотипів, що жінкам не місце у великій науці.