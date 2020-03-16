“Наука — способ продлить детство” — ЮНИСЕФ и STEM is FEM провели совместное мероприятие

“Задача STEM is FEM — привлекать внимание и интерес девушек к науке и технологиям. То есть, к тем направлениям, которые много лет считались традиционно мужскими. Этот стереотип должен остаться в прошлом”, — уверен один из инициаторов проекта STEM is FEM, IT-бизнесмен Сергей Токарев.

Для поддержания молодежи и стимулирования ее к развитию в современном научном направлении с приветственным словом выступила Лотта Сильвандер, председатель ЮНИСЕФ в Украине. После этого со старшеклассницамиобщались специалист по генетике Дарья Лосева, кандидат физико-математических наук Юлия Безвершенко, доктор биологических наук Оксана Пивень, исследовательница с антарктической станции “Академик Вернадский” Мария Павловская и астрофизик Елена Компаниец. Ученые рассказали о себе, и ответили на вопросы аудитории. Наиболее популярным был вопрос — зачем выбирать научную карьеру в Украине 21-го века.

“Наука — это способ продлить себе детство. Мы все рождаемся исследователями. Ребенок с самого маленького возраста что-то засовывает себе в рот, все заглядывает, рвет, бросает — он исследует мир. А потом этот мир начинает его ломать — этого не делай, этого не трогай, не лежи на асфальте, не трогай жабу. И вот люди, которые пришли в науку, это люди, которые вновь получили разрешение быть любознательными. Они ползают по болотам за лягушками, лезут туда, куда не надо, трогают все на свете. Даже если манюнька-микроорганизм, который ученый исследует ни для чего не нужен, он его так нежно любит, ему так интересно, почему вот у этого существа шесть лапок, а не четыре, например. И за счет этого у человека есть очень глубинная мотивация, и поэтому он становится тем двигателем, который продвигает человечество вперед”, — считает Юлия Безвершенко.

Среди прочего девушек интересовала тема образования за рубежом и почему некоторые из украинских ученых остаются работать на Западе, а другие возвращаются домой, какие качества в себе необходимо воспитывать, чтобы стать известной исследовательницей, существуют ли в украинской науке гендерные стереотипы и как с ними бороться.

“Женщине очень трудно, и сейчас иногда, реализовать себя в науке, особенно если вы хотите достичь высокого уровня должностей. И очень часто, к сожалению, сами женщины ставят себе этот знак стоп, потому что еще есть стереотипы окружающего мира, в которых они сформировались. Они постоянно слышат — „ну, что тебе надо, идешь в институт, чтобы выйти замуж“, „ну что тебе надо, у тебя уже хорошая работа, зачем тебе должность“, „не высовывайся“ и так далее. Поэтому женщины сами в себе подавляют лидерские способности. Но, если вы хотите чего-то достичь — это не верный путь. Я в себе это подпитываю. Я знала, что хочу PH.D., хочу быть руководителем грантов, хочу свою лабораторию, хочу развивать идеи — может они классные, может крейзи, это только время покажет, но они мои”, — ответила на вопрос Оксана Пивень.

Организаторы встречи рассказывают, что мероприятие было организованао офисом ЮНИСЕФ в Украине и благотворительным образовательным проектом STEM is FEM для поддержки талантливой молодежи, и развенчания стереотипов о том, что женщинам не место в большой науке.