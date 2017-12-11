НАУ: Рада відстрочила впровадження системи контролю за обігом палива
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Верховна Рада України схвалила відстрочку впровадження системи контролю за обігом палива в країні ще на рік. Про це повідомляє Нафтогазова асоціація України, передає УНН.
"Була схвалена відстрочка обов'язкового обладнання всіх нафтобаз і пунктів зберігання нафтопродуктів (акцизних складів) витратовимірювачами-лічильниками і рівнемірами-лічильниками ще на 1 рік. У чинній редакції Податкового кодексу ця вимога мала запрацювати з 1 січня 2018 року", - йдеться в повідомленні.
Відстрочка призведе до погіршення адміністрування акцизного податку та загострення ситуації із нелегальним обігом палива на ринку, переконані в Нафтогазовій Асоціації.
У НАУ додали, що мають намір продовжити роботу з учасниками ринку, спрямовану на їх підготовку до впровадження системи контролю за обігом палива з використанням витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників на акцизних складах.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експерта Дмитра Кулика, паливо європейської якості сьогодні цілком доступно для українських водіїв. Його можна придбати на АЗК відомих брендів.
Додамо, що в цьому році до переліку ТОП-30 найдорожчих брендів України потрапили дві паливні компанії - WOG і ОККО.
Остання при цьому піддається системній критиці у ЗМІ за роботу на території окупованого Криму.