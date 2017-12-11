НАУ: Рада отстрочила внедрение системы контроля за оборотом топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Верховная Рада Украины одобрила отсрочку внедрения системы контроля за оборотом топлива в стране еще на год. Об этом сообщает Нефтегазовая ассоциация Украины, передает УНН.
"Была одобрена отсрочка обязательного оборудования всех нефтебаз и пунктов хранения нефтепродуктов (акцизных складов) расходомерами-счетчиками и уровнемерами-счетчиками еще на 1 год. В действующей редакции Налогового кодекса это требование должно было заработать с 1 января 2018 года", - говорится в сообщении.
Отсрочка приведет к ухудшению администрирования акцизного налога и обострению ситуации с нелегальным оборотом топлива на рынке, убеждены в Нефтегазовой Ассоциации.
В НАУ добавили, что намерены продолжить работу с участниками рынка, направленную на их подготовку к внедрению системы контроля за оборотом топлива с использованием расходомеров-счетчиков и уровнемеров-счетчиков на акцизных складах.
Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта Дмитрия Кулика, топливо европейского качества сегодня вполне доступно для украинских водителей. Его можно приобрести на АЗК известных брендов.
Добавим, что в этом году в перечень ТОП-30 самых дорогих брендов Украины попали две топливные компании – WOG и ОККО.
Последняя при этом поддается системной критике в СМИ за работу на территории оккупированного Крыма.