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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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Нацвідбір на Євробачення-2023: за журі в "Дії" проголосували уже 340 тис. українців

Нацвідбір на Євробачення-2023: за журі в "Дії" проголосували уже 340 тис. українців

Київ • УНН

 • 524094 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Уже 340 тисяч українців проголосували за членів журі національного відбору пісенного конкурсу "Євробачення-2023" через застосунок "Дія", повідомив під час брифінгу керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік, пише УНН.

Цитата

"Уперше ми обираємо склад членів журі. На сьогодні, ми почали в понеділок вранці, уже 340 тисяч людей на цей момент проголосувало", - сказав Банік.

"Охопити таку кількість людей і запитати їхню думку, це і дуже велике досягнення, і великі можливості. Люди відчувають, що мають вплив на ці процеси. Це один з проявів електронної демократії", - вважає Банік.

Деталі

За його словами, усі охочі можуть проголосувати лише за одного члена журі. Три учасники, які наберуть найбільшу кількість голосів, і стануть журі національного відбору "Євробачення-2023".

Доповнення

Голосування у застосунку "Дія" розпочалося 31 жовтня, а завершиться 7 листопада.

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