Нацвідбір на Євробачення-2023: за журі в "Дії" проголосували уже 340 тис. українців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Уже 340 тисяч українців проголосували за членів журі національного відбору пісенного конкурсу "Євробачення-2023" через застосунок "Дія", повідомив під час брифінгу керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік, пише УНН.
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"Уперше ми обираємо склад членів журі. На сьогодні, ми почали в понеділок вранці, уже 340 тисяч людей на цей момент проголосувало", - сказав Банік.
"Охопити таку кількість людей і запитати їхню думку, це і дуже велике досягнення, і великі можливості. Люди відчувають, що мають вплив на ці процеси. Це один з проявів електронної демократії", - вважає Банік.
Деталі
За його словами, усі охочі можуть проголосувати лише за одного члена журі. Три учасники, які наберуть найбільшу кількість голосів, і стануть журі національного відбору "Євробачення-2023".
Доповнення
Голосування у застосунку "Дія" розпочалося 31 жовтня, а завершиться 7 листопада.