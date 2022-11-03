Нацвідбір на Євробачення-2023: за журі в "Дії" проголосували уже 340 тис. українців

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"Уперше ми обираємо склад членів журі. На сьогодні, ми почали в понеділок вранці, уже 340 тисяч людей на цей момент проголосувало", - сказав Банік.

"Охопити таку кількість людей і запитати їхню думку, це і дуже велике досягнення, і великі можливості. Люди відчувають, що мають вплив на ці процеси. Це один з проявів електронної демократії", - вважає Банік.

Деталі

За його словами, усі охочі можуть проголосувати лише за одного члена журі. Три учасники, які наберуть найбільшу кількість голосів, і стануть журі національного відбору "Євробачення-2023".

Доповнення

Голосування у застосунку "Дія" розпочалося 31 жовтня, а завершиться 7 листопада.