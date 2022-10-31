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Нацвідбір на Євробачення-2023: українці оберуть журі в "Дії"

Нацвідбір на Євробачення-2023: українці оберуть журі в "Дії"

Київ • УНН

 • 465775 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У застосунку "Дія" українці можуть обрати журі національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023". Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Мінцифри. 

Цитата

"У "Дії" стартує опитування "Журі нацвідбору на Євробачення-2023". Вперше в історії конкурсу кожен українець зможе долучитися до вибору членів журі нацвідбору, який проводить Суспільне. Голосуйте за того, кому довіряєте, щоб у результаті обрати гідного кандидата, який представлятиме Україну на весь світ на Євробаченні", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Проголосувати можна до 7 листопада. До складу журі нацвідбору увійде троє людей.

Серед кандидатів:

• Джамала

• DZIDZIO

• Тіна Кароль

• Злата Оґнєвіч

• Катерина Павленко (Monokate)

• Юлія Саніна

• Костянтин Томільченко

• Тарас Тополя

• Валерій Харчишин

Нагадаємо

Євробачення-2023 відбудеться у британському Ліверпулі від імені України. Фінал нацвідбору заплановано на 17 грудня у Києві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацвідбір на Євробачення-2023: оголосили лонглист учасників

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