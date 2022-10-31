Нацвідбір на Євробачення-2023: українці оберуть журі в "Дії"

Нагадаємо
Євробачення-2023 відбудеться у британському Ліверпулі від імені України. Фінал нацвідбору заплановано на 17 грудня у Києві.
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Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У застосунку "Дія" українці можуть обрати журі національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023". Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Мінцифри.
Цитата
"У "Дії" стартує опитування "Журі нацвідбору на Євробачення-2023". Вперше в історії конкурсу кожен українець зможе долучитися до вибору членів журі нацвідбору, який проводить Суспільне. Голосуйте за того, кому довіряєте, щоб у результаті обрати гідного кандидата, який представлятиме Україну на весь світ на Євробаченні", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Проголосувати можна до 7 листопада. До складу журі нацвідбору увійде троє людей.
Серед кандидатів:
• Джамала
• DZIDZIO
• Тіна Кароль
• Злата Оґнєвіч
• Катерина Павленко (Monokate)
• Юлія Саніна
• Костянтин Томільченко
• Тарас Тополя
• Валерій Харчишин
Нагадаємо
Євробачення-2023 відбудеться у британському Ліверпулі від імені України. Фінал нацвідбору заплановано на 17 грудня у Києві.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацвідбір на Євробачення-2023: оголосили лонглист учасників