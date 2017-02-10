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Нацрада позапланово перевірить мовника через звернення Н.Савченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначили позапланові перевірки шістьом регіональним мовникам, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацради.

Нацрада позапланово перевірить мовника через звернення Н.Савченко

Як повідомили у прес-службі, Нацрада позапланово перевірить телерадіоорганізації ТОВ ТРК “Гармонія міра”, м. Одеса (позивні “Гармонія міра”), ТОВ “Ейчді фешн”, м. Київ (супутникове телебачення, логотип “HDFASHION&LifeStyle”), ТОВ “ТРК “Радіо великих доріг”, м. Олександрія Кіровоградської обл. (позивні “Радіо великих доріг”), ТОВ “Медіасистем-групп”, м. Чернівці (кабельне телебачення, логотип “ТВА місто”), а також провайдер програмної послуги із м. Генічеська Херсонської області ПП “Торнадо”.

Так, одеське ТОВ ТРК “Гармонія міра” перевірять через звернення депутатки Надії Савченко і Одеської міської організації партії “Свобода”, у якому вони скаржаться на трансляцію випуску передачі “Істоки”. На думку заявників, вона має антидержавний зміст і створює умови для дестабілізації національної безпеки.

“Інформація, викладена в радіопередачі, нав’язує слухачам негативне ставлення і ставить під сумнів існування української мови, культури, неможливість розриву зв’язків з „братньою Росією“, суперечливість існування України як держави”, — повідомили у Нацраді.

Київське ТОВ “Ейчді фешн” перевірять через зміну технічних параметрів мовлення.

ТОВ ТРК “Радіо великих доріг” із міста Олександрія Кіровоградської області не дотримується умов ліцензії щодо програмної концепції мовлення, зазначили у Нацраді.

“Медіасистем-групп” із Чернівців перевірять, оскільки зафіксовано, що ліцензіат не веде мовлення. А провайдер програмної послуги із Генічеська Херсонської області ПП “Торнадо” — через те, що не транслює чотири програми із затвердженого Нацрадою переліку.

“Після з’ясування і вивчення усіх обставин стосовно виявлених ознак порушень законодавства України в діяльності зазначених мовників Національна рада ухвалить відповідні рішення”, — повідомили на сайті організації.

Нагадаємо, на вісім загальнонаціональних і регіональних мовників накладено штрафи за недотримання квоти трансляції українських пісень та ведення програм державною мовою на загальну суму 500 тис. грн.

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