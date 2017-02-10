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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нацсовет внепланово проверит вещателя через обращение Н.Савченко

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил  внеплановые проверки шести региональным вещателям, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

Нацсовет внепланово проверит вещателя через обращение Н.Савченко

Как сообщили в пресс-службе, Нацсовет внепланово проверит телерадиоорганизации ООО ТРК "Гармония мира", г. Одеса (позывные "Гармония мира"), ООО "Ейчди фэшн", г. Киев (спутниковое телевидение, логотип "HDFASHION & LifeStyle"), ООО " ТРК "Радио больших дорог", г. Александрия  Кировоградской обл. (Позывные "Радио больших дорог"), ООО "Медиасистем-групп", г. Черновцы (кабельное телевидение, логотип "ТВА город"), а также провайдера программных услуг  по г. Геническ Херсонской области ЧП "Торнадо".

Так, одесское ООО ТРК "Гармония мира" проверят через обращение депутата Надежды Савченко и Одесской городской организации партии "Свобода", в котором они жалуются на трансляцию выпуска передачи "Истоки". По мнению заявителей, она антигосударственного содержание и создает условия для дестабилизации национальной безопасности.

"Информация, изложенная в радиопередаче, навязывает слушателям негативное отношение и ставит под сомнение существование украинского языка, культуры, невозможность разрыва связей с" братской Россией ", противоречивость существования Украины как государства", - сообщили в Нацсовете.

Киевское ООО "Ейчди фэшн" проверят через изменение технических параметров вещания.

ООО ТРК "Радио больших дорог" из города Александрия Кировоградской области не соблюдает условия лицензии по программной концепции вещания, отметили в Нацсовете.

"Медиасистем-групп" из Черновцов проверят, поскольку зафиксировано, что лицензиат не ведет вещания. А провайдер программной услуги по Геническа Херсонской области ЧП "Торнадо" - из того, что не транслирует четыре программы из утвержденного Нацсоветом переченя.

"После выяснения и изучения всех обстоятельств по выявленным признакам нарушений законодательства Украины в деятельности указанных вещателей Национальный совет примет соответствующие решения", - сообщили на сайте организации.

Напомним, на восемь общенациональных и региональных вещателей наложены штрафы за несоблюдение квоты трансляции украинских песен и ведения программ на государственном языке на общую сумму 500 тыс. грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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