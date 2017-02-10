Нацсовет внепланово проверит вещателя через обращение Н.Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки шести региональным вещателям, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.
Как сообщили в пресс-службе, Нацсовет внепланово проверит телерадиоорганизации ООО ТРК "Гармония мира", г. Одеса (позывные "Гармония мира"), ООО "Ейчди фэшн", г. Киев (спутниковое телевидение, логотип "HDFASHION & LifeStyle"), ООО " ТРК "Радио больших дорог", г. Александрия Кировоградской обл. (Позывные "Радио больших дорог"), ООО "Медиасистем-групп", г. Черновцы (кабельное телевидение, логотип "ТВА город"), а также провайдера программных услуг по г. Геническ Херсонской области ЧП "Торнадо".
Так, одесское ООО ТРК "Гармония мира" проверят через обращение депутата Надежды Савченко и Одесской городской организации партии "Свобода", в котором они жалуются на трансляцию выпуска передачи "Истоки". По мнению заявителей, она антигосударственного содержание и создает условия для дестабилизации национальной безопасности.
"Информация, изложенная в радиопередаче, навязывает слушателям негативное отношение и ставит под сомнение существование украинского языка, культуры, невозможность разрыва связей с" братской Россией ", противоречивость существования Украины как государства", - сообщили в Нацсовете.
Киевское ООО "Ейчди фэшн" проверят через изменение технических параметров вещания.
ООО ТРК "Радио больших дорог" из города Александрия Кировоградской области не соблюдает условия лицензии по программной концепции вещания, отметили в Нацсовете.
"Медиасистем-групп" из Черновцов проверят, поскольку зафиксировано, что лицензиат не ведет вещания. А провайдер программной услуги по Геническа Херсонской области ЧП "Торнадо" - из того, что не транслирует четыре программы из утвержденного Нацсоветом переченя.
"После выяснения и изучения всех обстоятельств по выявленным признакам нарушений законодательства Украины в деятельности указанных вещателей Национальный совет примет соответствующие решения", - сообщили на сайте организации.
Напомним, на восемь общенациональных и региональных вещателей наложены штрафы за несоблюдение квоты трансляции украинских песен и ведения программ на государственном языке на общую сумму 500 тыс. грн.