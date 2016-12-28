Нацрада перевірить ТРК “Україна” через трансляцію забороненого серіалу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланову перевірку телерадіокомпанії “Україна” через трансляцію забороненого серіалу “Старша сестра”, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацради.
“27 грудня регуляторний орган на засіданні ухвалив рішення про призначення позапланової перевірки телерадіокомпанії “Україна” у зв’язку з трансляцією серіалу "Старша сестра“,- йдеться в повідомлення.
Зазначається, що моніторингами Національної ради в ефірі телеканалу 21 — 23 грудня зафіксовано трансляцію телесеріалу “Старша сестра” режисера С. Васьковського.
Водночас за інформацією, що була оприлюднена на офіційному веб-сайті Державного агентства України з питань кіно 21.12.2016, державну реєстрацію цього телесеріалу було скасовано й анульовано прокатне посвідчення.
Таким чином, демонстрування значеного фільму в ефірі телеканалу “Україна” має ознаки порушення компанією вимог пунктів а), б) частини першої статті 59 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, а також статті 1646 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Повідомляється, що з метою перевірки дотримання ліцензіатом зазначених норм законодавства йому призначено позапланову перевірку.
Як повідомляв УНН, Нацрада оштрафувала “Шансон” на 300 тис. грн за пісню про “российский морфлот”.