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Нацсовет проверит ТРК "Украина" из-за трансляции запрещенного сериала

Нацсовет проверит ТРК "Украина" из-за трансляции запрещенного сериала

Киев • УНН

 • 10877 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телерадиокомпании "Украина" из-за трансляции запрещенного сериала "Старшая сестра", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

"27 декабря регуляторный орган на заседании принял решение о назначении внеплановой проверки телерадиокомпании "Украина" в связи с трансляцией сериала "Старшая сестра", - говорится в сообщение.

Отмечается, что мониторинг Национального совета в эфире телеканала 21 - 23 декабря зафиксировал трансляцию телесериала "Старшая сестра" режиссера С.Васьковского.

В то же время по информации, которая была обнародована на официальном веб-сайте Государственного агентства Украины по вопросам кино 21.12.2016, государственная регистрация этого телесериала была отменена и аннулировано прокатное удостоверение.

Таким образом, демонстрация указанного фильма в эфире телеканала "Украина" имеет признаки нарушения компанией требований пунктов а), б) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", а также статьи 1646 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сообщается, что с целью проверки соблюдения лицензиатом указанных норм законодательства ему назначена внеплановая проверка.

Как сообщал УНН, Нацсовет оштрафовала "Шансон" на 300 тыс. грн за песню о "российском морфлоте".

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