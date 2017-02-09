Нацрада оштрафувала на 500 тис. грн за недотримання квоти україномовних пісень вісім радіостанцій
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На вісім загальнонаціональних і регіональних мовників накладено штрафи за недотримання квоти трансляції українських пісень та ведення програм державною мовою на загальну суму 500 тис. грн, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
“Національна рада визнала порушення ліцензіатами частини другої чи п’ятої статті 9 Закону України „Про телебачення і радіомовлення“. Відповідно до частини одинадцятої статті 72 цього Закону до усіх мовників застосовано штрафну санкцію...Загальна сума штрафних санкцій становить понад 500 тисяч грн”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, закон про квоти на україномовні пісні в радіоефірі вступив в силу 8 листопада 2016 року.