Нацрада оштрафувала на 500 тис. грн за недотримання квоти україномовних пісень вісім радіостанцій

“Національна рада визнала порушення ліцензіатами частини другої чи п’ятої статті 9 Закону України „Про телебачення і радіомовлення“. Відповідно до частини одинадцятої статті 72 цього Закону до усіх мовників застосовано штрафну санкцію...Загальна сума штрафних санкцій становить понад 500 тисяч грн”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, закон про квоти на україномовні пісні в радіоефірі вступив в силу 8 листопада 2016 року.

У 2017 році квота на україномовні пісні становить 30%.