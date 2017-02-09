Нацсовет оштрафовал на 500 тыс. грн за несоблюдение квоты украиноязычных песен восемь радиостанций
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. На восемь общенациональных и региональных вещателей наложены штрафы за несоблюдение квоты трансляции украинских песен и ведения программ на государственном языке на общую сумму 500 тыс. грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
"Национальный совет признал нарушения лицензиатами части второй или пятой статьи 9 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". В соответствии с частью одиннадцатой статьи 72 настоящего Закона ко всем вещателям применена штрафная санкция... Общая сумма штрафных санкций составляет более 500 000 грн", - говорится в сообщении.
Напомним, закон о квотах на украиноязычные песни в радиоэфире вступил в силу 8 ноября 2016.