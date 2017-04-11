Нацрада оштрафувала 10 радіостанцій через невиконання закону про квоти

Так, загальна сума штрафу на 10 радіокомпаній складає 579 тисяч гривень.

Зазначимо, що на три радіостанції: Радио.Вести, 104.0 FM (Маріуполь), Радіо ГЛАС (Одеса) було накладено штраф за порушення законодавства у частині ведення передач державною мовою.

Крім того, "Kiss FM", "Радио Шансон", "Радио сто шесть и шесть" (Харків), "M FM" (Харків), "Європа плюс Дніпро", "ІРТА" (Сєвєродонецьк) та ТОВ "ТРК Маяк" (Олександрія) були оштрафовані за порушення законодавства у частині обсягу пісень українською мовою.

Найбільшу суму штрафу отримало "Радио Шансон" – більше 125 тисяч гривень.

Нагадаємо, 8 вересня 2016 року вступив у силу закон про квоти на україномовні пісні в радіоефірі. Верховна Рада проголосувала за закон, який встановлює 35-відсоткові квоти для пісень українською мовою в радіоефірі. За законопроект за основу та в цілому № 3822-Д проголосували 268 народних обранців. Це означає, що кожна четверта пісня на українському радіо буде лунати українською мовою.