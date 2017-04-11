Нацсовет оштрафовал 10 радиостанций из-за невыполнения закона о квотах
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания применил штрафные санкции к 10 радиокомпаниям, нарушивших нормы законодательства о квотах, передает УНН со ссылкой на Facebook Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины.
Так, общая сумма штрафа на 10 радиокомпаний составляет 579 000 гривен.
Отметим, что на три радиостанции: "Радио.Вести", "104.0 FM" (Мариуполь), "Радио ГЛАС" (Одесса) был наложен штраф за нарушение законодательства в части ведения передач на государственном языке.
Кроме того, "Kiss FM", "Радио Шансон", "Радио сто шесть и шесть" (Харьков), "M FM" (Харьков), "Европа плюс Днепр", "ИРТА" (Северодонецк) и ООО "ТРК Маяк" (Александрия) были оштрафованы за нарушение законодательства в части объема песен на украинском языке.
Наибольшую сумму штрафа получило Радио Шансон - более 125 000 гривен.
Напомним, 8 сентября 2016 вступил в силу закон о квотах на украиноязычные песни в радиоэфире. Верховная Рада проголосовала за закон, устанавливающий 35-процентные квоты для песен на украинском языке в радиоэфире. За законопроект проголосовали 268 народных избранников. Это означает, что каждая четвертая песня на украинском радио будет звучать на украинском языке.